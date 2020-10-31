Гниет заживо. В уральском центре реабилитации лечат уличного пса

В основном собака лежала под машиной, иногда ходила, не опираясь на заднюю лапу. Осенью заметил, что под глазом у нее появилась краснота, все заплыло. Понял, что зиму она так вряд ли переживет, поэтому забрал и отвез в центр реабилитации, поделился екатеринбуржец.