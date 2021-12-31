Подсветка украсила фасады еще 6 домов в центре Тагила к новому году

Художественная подсветка засияла на фасадах шести домов на проспектах Ленина и Строителей в Нижнем Тагиле к новому году.

Работать прожекторы и светильники на домах в стиле сталинского ампира будут по графику уличного освещения. Поставила и смонтировала оборудование компания из Екатеринбурга «ЛЭД Энерджи». На фасадах зданий подрядчики установили 196 прожекторов и 543 погонных метров линейных светильников. Работы были окончены 20 декабря. Затем проходила настройка и регулировка подсветки, теперь лучи выделяют наиболее интересные архитектурные элементы зданий, сообщает пресс-служба администрации города. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле сделали подсветку на двух домах у Драматического театра из 219 светильников. «Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила

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