Подсветка украсила фасады еще 6 домов в центре Тагила к новому году

Подсветка украсила фасады еще 6 домов в центре Тагила к новому году
Подсветка украсила фасады еще 6 домов в центре Тагила к новому году
Сегодня, 16:22ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Художественная подсветка засияла на фасадах шести домов на проспектах Ленина и Строителей в Нижнем Тагиле к новому году.

Работать прожекторы и светильники на домах в стиле сталинского ампира будут по графику уличного освещения. Поставила и смонтировала оборудование компания из Екатеринбурга «ЛЭД Энерджи».

На фасадах зданий подрядчики установили 196 прожекторов и 543 погонных метров линейных светильников. Работы были окончены 20 декабря. Затем проходила настройка и регулировка подсветки, теперь лучи выделяют наиболее интересные архитектурные элементы зданий, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле сделали подсветку на двух домах у Драматического театра из 219 светильников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
проспект Ленинаадминистрация Нижнего Тагилапроспект СтроителейподсветкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы