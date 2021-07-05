Новый центр для занятий боксом появится в Нижнем Тагиле

Новый центр для занятий боксом появится в Нижнем Тагиле
Новый центр для занятий боксом появится в Нижнем Тагиле
5 июля, 16:18СпортФото: 1mediainvest.ru
Физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный под занятия боксом, будет построен в Нижнем Тагиле.

Спортивный объект будет построен в рамках договоренностей, достигнутых ранее между регионом и федерацией бокса о создании таких центров в шести муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице, сообщает ТАСС.

На 2,8 тысяч квадратных метров будет создан спорткомплекс со всем необходимым спортивным оборудованием в Нижнем Тагиле. Аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный под занятия боксом, будет построен и в Верхней Пышме.

Специализированный центр бокса в Талице планируют построить на площади 3,7 тысяч квадратных метров. В нем будут размещены залы для бокса и для специальной подготовки по боксу, а также на 150 зрительских мест универсальный спортивный зал.

Центр бокса в Каменске-Уральском построят почти на 7 тысячах квадратных метров. В составе объекта планируется разместить зал для бокса с зонами для хранения инвентаря, на 152 посадочных места зал-арену с трибунами для зрителей, тренажерный зал с зонами для cross-fit и для кардио-тренажеров.

Напомним, в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года» в школе № 13 Нижнего Тагила построят новую спортивную площадку. В 20 миллионов рублей обойдется ее строительство.

Материалы по теме:
Каменск-УральскийВерхняя ПышмастройкабоксТалицацентрНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы