Новый центр для занятий боксом появится в Нижнем Тагиле

Спортивный объект будет построен в рамках договоренностей, достигнутых ранее между регионом и федерацией бокса о создании таких центров в шести муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице, сообщает ТАСС.
На 2,8 тысяч квадратных метров будет создан спорткомплекс со всем необходимым спортивным оборудованием в Нижнем Тагиле. Аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный под занятия боксом, будет построен и в Верхней Пышме.
Специализированный центр бокса в Талице планируют построить на площади 3,7 тысяч квадратных метров. В нем будут размещены залы для бокса и для специальной подготовки по боксу, а также на 150 зрительских мест универсальный спортивный зал.
Центр бокса в Каменске-Уральском построят почти на 7 тысячах квадратных метров. В составе объекта планируется разместить зал для бокса с зонами для хранения инвентаря, на 152 посадочных места зал-арену с трибунами для зрителей, тренажерный зал с зонами для cross-fit и для кардио-тренажеров.
Напомним, в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года» в школе № 13 Нижнего Тагила построят новую спортивную площадку. В 20 миллионов рублей обойдется ее строительство.