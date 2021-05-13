Школьница из Нижнего Тагила заняла второе место на областном турнире по теннису

Школьница из Нижнего Тагила заняла второе место на областном турнире по теннису
Школьница из Нижнего Тагила заняла второе место на областном турнире по теннису
Сегодня, 16:34СпортФото: 1Mediainvest.ru
Теннисистка из Нижнего Тагила заняла второе место на первенстве Свердловской области по теннису.

Вероника Шабалина стала второй из 16 участниц на региональном первенстве среди девушек до 17 лет. В финале она проиграла теннисистке из Екатеринбурга, пишет «Тагильский рабочий».

Три года назад тагильчанка уже получала «серебро» первенства по теннису среди спортсменок до 13 лет. Призовое место обеспечило жительнице Нижнего Тагила присвоение первого взрослого разряда.

Напомним, 5 мая сообщалось, как дзюдоисты из Нижнего Тагила стали лучшими на первенстве Свердловской области среди спортсменов до 13 лет. Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева. Кроме того, «серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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