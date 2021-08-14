Чемпионом самой жесткой эндуро-гонки в мире стал мотогонщик из Екатеринбурга

Впервые победителем в эндуро-гонке Red Bull Romaniacs в 2021 году стал российский спортсмен Дмитрий Ахманаев, сообщает Е1. На сложно проложенной с завалами из препятствий трассе в румынских горах екатеринбуржец сумел прийти первым и занять первое место в чемпионате. Второе место занял также россиянин Роман Курбатов.