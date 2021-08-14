Чемпионом самой жесткой эндуро-гонки в мире стал мотогонщик из Екатеринбурга

Чемпионом самой жесткой эндуро-гонки в мире стал мотогонщик из Екатеринбурга
Чемпионом самой жесткой эндуро-гонки в мире стал мотогонщик из Екатеринбурга
Сегодня, 12:22СпортФото: pixabay.com
Чемпионом класса «Атом» в эндуро-гонке Red Bull Romaniacs — 2021 в горах Румынии стал мотогонщик из Екатеринбурга Дмитрий Ахманаев.

Впервые победителем в эндуро-гонке Red Bull Romaniacs в 2021 году стал российский спортсмен Дмитрий Ахманаев, сообщает Е1. На сложно проложенной с завалами из препятствий трассе в румынских горах екатеринбуржец сумел прийти первым и занять первое место в чемпионате. Второе место занял также россиянин Роман Курбатов.

19-я гонка чемпионата эндуро-гонки Red Bull Romaniacs проходила в течение пяти дней. Каждый день участники мотогонки по 3–4 часа проводили на бешеных скоростях на горной трассе с препятствиями. Чемпионат Romaniacs является самым продолжительным, его гонка подобного класса самая жестокая по прохождению трассы.

Напомним, 12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет финал Кубка Урала по дрифту-2021, в котором примут участие 63 пилота.

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Екатеринбург
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