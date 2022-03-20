Две работы журналистов TagilCity.ru попали в шорт-лист конкурса «Вместе медиа»

В федеральном проекте «Вместе медиа» ежегодно участвуют сотни творческих работ от журналистов со всей страны. На Урале в этом сезоне отобраны 12 лидеров в номинации «Новость» и 8 лидеров в номинации «Спецрепортаж» — именно в этих направлениях и претендуют на победу работы наших коллег.
Новость о том, как Нижний Тагил накрыло смогом в конце января этого года, попала в федеральную повестку, а также стала причиной многочисленных проверок надзорными ведомствами. Экологическая тематика для редакции TagilCity.ru будет одной из самых актуальных — и достойно оцененных коллегами, как показало попадание в шорт-лист конкурса текста авторства Анны Григорьевой.
Необычный репортаж Ульяны Савиной о том, как в Нижнем Тагиле проходит отработка осужденными, также в числе лидеров проекта. Этот спецрепортаж рассказывает о том, на что еще не падал взор тагильской журналистики. Осужденные на исправительные работы прибирают улицы, а некоторые даже остаются на этой работе на постоянной основе.
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