Две работы журналистов TagilCity.ru попали в шорт-лист конкурса «Вместе медиа»

Необычный репортаж Ульяны Савиной о том, как в Нижнем Тагиле проходит отработка осужденными, также в числе лидеров проекта. Этот спецрепортаж рассказывает о том, на что еще не падал взор тагильской журналистики. Осужденные на исправительные работы прибирают улицы, а некоторые даже остаются на этой работе на постоянной основе.