Порядка 260 миллиардов рублей потратят на строительство трассы Екатеринбург-Казань

Порядка 260 миллиардов рублей потратят на строительство трассы Екатеринбург-Казань
Порядка 260 миллиардов рублей потратят на строительство трассы Екатеринбург-Казань
Сегодня, 14:40ТранспортФото: pixabay.com
Строительство скоростной трассы Екатеринбург-Казань обойдется в 260 миллиардов рублей. Общая протяженность автодороги до Москвы составит порядка 800 километров.

Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань, которую было решено продлить до Екатеринбурга, составит в общей сложности почти 639 млрд рублей. Участок до столицы Среднего Урала обойдется в 260 млрд, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко РИА Новости.

Контракты на строительство всех участков автобана уже заключены, подрядчики приступили к работам.

Как отметил Петушенко, большая часть новой скоростной трассы, благодаря которой от Казани до Москвы можно будет добраться за шесть с половиной часов, будет бесплатной.

На реализацию проекта планируется привлечь заемные средства, в том числе из Фонда национального благосостояния РФ — около 130 млрд рублей.

Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий и каждую копеечку нужно считать, отметил глава «Автодора».

По его словам, строительство всего автобана должно окупиться за 10 лет.

Напомним, трассу Санкт-Петербург-Москва поручил продлить до Казани и Екатеринбурга президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Работы должны быть завершены к 2024 году.

Сюжеты:
Екатеринбург
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