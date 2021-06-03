Порядка 260 миллиардов рублей потратят на строительство трассы Екатеринбург-Казань

Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань, которую было решено продлить до Екатеринбурга, составит в общей сложности почти 639 млрд рублей. Участок до столицы Среднего Урала обойдется в 260 млрд, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко РИА Новости.
Контракты на строительство всех участков автобана уже заключены, подрядчики приступили к работам.
Как отметил Петушенко, большая часть новой скоростной трассы, благодаря которой от Казани до Москвы можно будет добраться за шесть с половиной часов, будет бесплатной.
На реализацию проекта планируется привлечь заемные средства, в том числе из Фонда национального благосостояния РФ — около 130 млрд рублей.
Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий и каждую копеечку нужно считать, отметил глава «Автодора».
По его словам, строительство всего автобана должно окупиться за 10 лет.
Напомним, трассу Санкт-Петербург-Москва поручил продлить до Казани и Екатеринбурга президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Работы должны быть завершены к 2024 году.