Добровольный техосмотр для легковушек может появиться в России

Добровольный техосмотр для легковушек может появиться в России
Добровольный техосмотр для легковушек может появиться в России
Сегодня, 09:42ТранспортФото: 1mediainvest.ru
МВД готовит предложения для внесения изменений в федеральные законы «О техническим осмотре» и «О безопасности дорожного движения», согласно которым техосмотр может стать добровольным для владельцев легковых автомобилей.

Сами автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства и поэтому должны иметь возможность проходить проверку в удобное время и комфортных условиях. Это позволит сократить число аварий из-за неполадок ТС, считают авторы проекта. О возможных изменениях сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова.

Правки касаются только водителей легковушек, но не такси, грузовиков, спецавтомобилей и общественного транспорта.

Такие изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на техническом осмотре именно этих транспортных средств, так как нередко техническая неисправность является сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов, отметил Черников.

Напомним, утром 10 июня в городе Лесной Свердловской области из-за отказа тормозов пассажирский автобус влетел в толпу людей. В результате ДТП погибли шесть человек. В отношении водителя «ПАЗа», допустившего смертельную аварию, возбуждено уголовное дело.

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