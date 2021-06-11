Добровольный техосмотр для легковушек может появиться в России

Сами автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства и поэтому должны иметь возможность проходить проверку в удобное время и комфортных условиях. Это позволит сократить число аварий из-за неполадок ТС, считают авторы проекта. О возможных изменениях сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова.