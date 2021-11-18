УВЗ отказывается платить ЕВРАЗ НТМК 3 миллиона за порчу вагонов

Сход 5 вагонов, принадлежащих ЕВРАЗ НТМК, произошел ночью в середине октября 2019 года на станции «Бункерная». В результате облома детали одного из вагоном (изготовлена УВЗ) произошел железнодорожный инцидент и вагоны сошли с рельсов.
Экспертная комиссия РЖД признала, что авария произошла по вине «Уралвагонзавода» — компания нарушила существующие требования при производстве вагонов. В качестве третьего лица в процессе выступало ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения», но представители компании на суд не явились, хотя и были извещены.
Свердловский арбитражный суд постановил взыскать с УВЗ в пользу ЕВРАЗ НТМК почти 3 миллиона рублей, с чем ответчик не согласился.
Напомним, порядка 600 исков о плагиате и неисполнении госзаказов подано к «Уралвагонзаводу» за последние годы. В том числе, претензии к УВЗ имеют Минобороны России и «РАМЭК-ВС».