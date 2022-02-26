Последний руководитель ГИБДД Екатеринбурга покидает свой пост

Вадим Буйдалин уже фактически не является руководителем, так как находится на больничном, однако его никто не замещает. До Буйдалина в прошлом году уволился его заместитель Алексей Суслов, а второй заместитель Михаил Медведев вышел на пенсию, сообщил инсайдер Е1.
Однако в региональном главке МВД отрицают, что в ГИБДД не останется руководителей. Нового главу планируется назначит в понедельник, 28 февраля. На пост уже имеется три достойных кандидата, один из которых возглавит подразделение.
Напомним, новым начальником тагильского ГИБДД в декабре 2021 года был назначен Александр Зверев. До этого он занимал эту должность с приставкой врио.