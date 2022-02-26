Последний руководитель ГИБДД Екатеринбурга покидает свой пост

Последний руководитель ГИБДД Екатеринбурга покидает свой пост
Последний руководитель ГИБДД Екатеринбурга покидает свой пост
Сегодня, 13:48ТранспортФото: 1MI
Начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин сейчас находится на больничном, после этого он покинет свой пост. Все его заместители уволились еще раньше.

Вадим Буйдалин уже фактически не является руководителем, так как находится на больничном, однако его никто не замещает. До Буйдалина в прошлом году уволился его заместитель Алексей Суслов, а второй заместитель Михаил Медведев вышел на пенсию, сообщил инсайдер Е1.

Однако в региональном главке МВД отрицают, что в ГИБДД не останется руководителей. Нового главу планируется назначит в понедельник, 28 февраля. На пост уже имеется три достойных кандидата, один из которых возглавит подразделение.

Напомним, новым начальником тагильского ГИБДД в декабре 2021 года был назначен Александр Зверев. До этого он занимал эту должность с приставкой врио.

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