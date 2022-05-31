Пинаев: «Транспорт встанет, если не предпринять меры»

По словам мэра, подъем цен является насущной необходимостью, ведь тарифа не менялся уже три года, а топливо и комплектующие дорожают постоянно. Он отчитал представителей транспортной сферы, что они не повышали цену на малоощутимые для граждан рубль в год. Это позволило бы избежать многих проблем, уверен Пинаев.