Питьевые металлы, неуголовное убийство и аресты полицейских с Тельмана, 40: итоги недели в Нижнем Тагиле

Важным шагом к победе в(над?) тагильском правосудии стало задержание трех подозреваемых в смертельном избиении в отделении полиции на Тельмана, 40. Сотрудники полиции Нижнего Тагила Панов, Ялунин и Быков уже задержаны и допрошены. Хотя буквально на прошлой неделе даже о наличии подозреваемых в полиции не сообщали. А после публикации на TagilCity.ru историй о регулярных кровавых методах работы в отделении на Тельмана, 40 были определены и даже задержаны сразу три полицейских.
Добиться справедливости, и даже больше разумности, от местной полиции планируют и более 3000 человек, подписавших петицию в поддержку семьи с Гальянки. Их пьяный сосед до смерти избил их собаку, которая совсем недавно ощенилась. Мужчина даже дал признательные показания. Однако в полиции Нижнего Тагила состава преступления не нашли и заявителям в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь семья обратилась к начальнику тагильской полиции Ибрагиму Абдулкадырову, а также в прокуратуру.
Еще немного о конфликтах. В школе подрались 2 подростка, один из них попал в больницу. На тагильчанку напал приятель: воспользовавшись ее нетрезвым состоянием, женатый мужчина изнасиловал ее прямо на улице.
За последние две недели в редакцию TagilCity.ru пришло несколько десятков писем с требованием рассекретить названия источников воды, которую мы ранее проверили на содержание тяжелых металлов. Названия фирм, чью воду мы проверили, - в этом материале.
Если говорить о ЖКХ, то в Нижнем Тагиле появилась еще одна форма если не обмана, то точно введения в заблуждение жителей: им вновь предлагают дорогую поверку счетчиков и выставляют фальшивые квитанции за водоснабжение.
Замена батарей обернулись для жителя Нижнего Тагила выездом в полицию: он хотел убрать гнилые трубы в квартире, но УК вызвала правоохранителей и обвиняет тагильчанина в самоуправстве. А вот другой управляющей компании Нижнего Тагила «Центр-НТ» придется заплатить 300 000 рублей тагильчанке за падение на нее глыбы льда, из-за которой женщина чуть не погибла.
Нищета больниц Нижнего Тагила всегда была видна невооруженным взглядом, но некоторые истории просто поражают: в тагильской гинекологии, например, дыры в стенах пациентки закрывают тряпками. В то же время Минтруд предлагает новорожденным делать подарки - подгузники и другие полезные средства. Но будет ли мотивировать женщин к рождению детей этот презент, если условия в медучреждениях находятся на таком дне?
Кстати, о детках. На прошлой неделе в школе №44 открылась информация о подростковой банде, которой, по словам собеседников, заправляет 9-классница. Как рассказывают в ПДН, о такой ситуации школа не сообщала, видимо пытаясь решить все своими силами. Редакция TagilCity.ru изучила страницу девочки в соцсетях и обнаружила там недетские публикации с матом, насилием и размышлениями о суициде.
В целом неделя получилась интересной и насыщенной. Было и много позитивных событий: новая победа «Спутника», белый снег на улицах, открытие Космонавтов и Победы и возврат задержанной зарплаты сотрудникам гостиницы «Металлург». Для теплых и душевных последних выходных октября редакция TagilCity.ru подобрала интересные события в свежем Культобзоре.
© Александра Логинова, TagilCity.ru