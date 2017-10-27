Питьевые металлы, неуголовное убийство и аресты полицейских с Тельмана, 40: итоги недели в Нижнем Тагиле

Добиться справедливости, и даже больше разумности, от местной полиции планируют и более 3000 человек, подписавших петицию в поддержку семьи с Гальянки. Их пьяный сосед до смерти избил их собаку, которая совсем недавно ощенилась. Мужчина даже дал признательные показания. Однако в полиции Нижнего Тагила состава преступления не нашли и заявителям в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь семья обратилась к начальнику тагильской полиции Ибрагиму Абдулкадырову, а также в прокуратуру.