Отсутствующие министры и повторный COVID-19. Итоги дня в Свердловской области

Врач из Екатеринбурга рассказал о том, что случаи повторного заражения коронавирусом проходят тяжелее первых. По его данным, в столице Урала уже были зафиксированы подобные случаи, а сложнее всего приходится медикам, которые все время контактируют с больными COVID-19. Он считает, что если первое заражение проходит без поражения легких, то во второй раз оно обязательно будет. Однако замгубернатора Свердловской области Павел Креков опроверг данную информацию. Он заявил о том, что ему неизвестны повторные случаи заболевания. Креков пояснил, что симптомы могут проявляться позже, так как вирус живет в организме до 40 дней.