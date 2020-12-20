Шансы против аутсорсинга и высокая заболеваемость. Итоги дня в Свердловской области

У медиков скорой помощи из Нижнего Тагила стало больше шансов на отмену аутсорсинга после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников пояснил, что встреча прошла не совсем так, как пишут СМИ. Не смотря на то, что о собрании им объявили накануне вечером, а главврач просил никого не приглашать, Смольников созвонился с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой. Она смогла вовремя прилететь из Москвы, однако никто не знал, что она присутствует в зале. По словам Михаила, он озвучивал доводы против перевода автопарка в частные руки, но его никто не слушал. Тогда он объявил что в зале находится эксперт. После того, как Валуева озвучила все те же самые проблемы, собрание свернули в срочном режиме. Карлов захотел с ней поговорить. Смольников отмечает, что их разговор длился с 12 до 18 часов и Валуева донесла министру всю ситуацию, и, в первую очередь, риски самого Карлова. Если возникнут проблемы и невыплата зарплаты, то отвечать будут главврач и министр здравоохранения. Смольников отметил, что встреча прошла продуктивно, он считает что будет попытка разорвать контракт на аутсорсинг.