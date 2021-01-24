Облава на ночной клуб и юная тагильчанка-певица. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов нетрезвый водитель Hyundai Matrix рано утром въехал на автомобиле в столб. В момент аварии в транспортном средстве не было пассажиров. Сам водитель также не пострадал. Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.