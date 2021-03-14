tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2021, 18:37

Published 14 марта 2021, 18:37

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Фантомная лицензия, нарушения в ГГО и COVID-диссиденты: итоги недели в Нижнем Тагиле

14 марта 2021, 18:37
Традиционная подборка самых важных публикаций от редакции TagilCity.ru — читайте в итогах недели обо всем, что не стоит пропускать.

Любопытный факт на минувшей неделе выяснили наша редакция о свердловской УГМС: у лаборатории нет никаких лицензий и аккредитаций. Буквально пару недель назад сотрудники службы настаивали, что наше издание должно получить аккредитацию, чтобы проводить свои замеры состояния воздуха в Нижнем Тагиле. А теперь чиновники заявили, что их ведомству никакие разрешительные документы для замеров не нужны.

Буллинг в УГМС. Как TagilCity.ru запретили измерять качество воздуха в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Самое занятное, что из-за отсутствия документов данные УГМС не могут быть использованы в том же суде. То есть для замеров нам — независимым активистам без экологического образования — бумажка от государства нужна, а им — очень серьёзным дядям и тетям с образованием — нет. Эти двойные стандарты вызвали у нас сомнения и мы обратились в прокуратуру, чтобы выяснить, законно ли вообще работает УГМС в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле началась подготовка к закрытию на реконструкцию моста по улице Циолковского. Теперь в городе продумывают работу детских садов — обсуждается открытие дежурных групп с 6 утра. Это связано с тем, что теперь работникам ЕВРАЗ НТМК придется ездить на работу к 7 утра.

В пригороде Нижнего Тагила жители села Покровское в течение нескольких месяцев добиваются устранения незаконной контейнерной площадки. Она появилась после того, как администрация ГГО использовала ошибочные замеры расстояния до жилых домов. Получив разрешение Роспотребнадзора, чиновники поставили площадку с контейнерам под мусор в запретной близости к домам. Суд обязал руководство Горноуральского городского округа устранить нарушения, однако пока этого не произошло.

Еще одна история, связанная с мусором в ГГО, оценивается в 18 млн рублей. Администрация не оплачивает услуги по устранению свалок на своей территории. Мусор, который вывез региональный оператор, копился на территории округа в течение полутора десятилетий. В рамках экологической реформы свалки устранены силами регоператора (сами чиновники не стали этого делать), однако платить за приведение территорий в порядок руководство ГГО не хочет, поэтому исполнитель подал иск в суд.

Некоторые тагильчане до сих пор пытаются бороться с вакцинацией от коронавируса с помощью интернета. Это делают как представители социальной сферы, так и сотрудники промышленных предприятий. Причём некоторые представители первой категории граждан с санитарными книжками надеются, что жалобы в тагильских пабликах отменят российские законы, а представители второй — что промышленность готова простаивать из-за нежелающих прививаться. Бесплатное тестирование, проверка на антитела — работодатели обеспечивают сотрудников таких организаций многими благами, которые недоступны рядовым гражданам, однако все равно ещё есть сомневающиеся в реальности этой инфекции, из-за которой (или осложнений после неё) погибли уже более 2,5 млн человек.

Работники ЕВРАЗ НТМК без прививок от COVID-19 будут сами платить за диагностику
Узнать подробнее

Закончить хочется на более позитивной ноте. Мы возобновили публикации нашего традиционного Культобзора - два раза в неделю теперь вы можете прочитать о наиболее интересных событиях в городе. Особенно если некоторые из них вас заинтересовали после прочтения авторской колонки нашего театрального критика по имени Котская Морда.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика