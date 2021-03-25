Весенние морозы и не закрытая «проститутошная». Итоги дня в Свердловской области

Синоптики прогнозируют в Свердловской области похолодание до -11 градусов в ближайшие выходные. Это связано с циклоном, который усиливается над европейской территорией России. Ориентировочно, к вечеру субботы, 26 марта, температура воздуха опустится до -6 градусов, а затем похолодает до -11 градусов.
О том, что она зарабатывала до 300 тысяч рублей ежемесячно заявила проститутка из «массажного салона» Екатеринбурга, который находится в здании Минобороны на улице Куйбышева, 48. По ее словам, в столице Урала работает три таких заведения. Жрицы любви работают неофициально и получают как минимум 30 тысяч рублей за 10 дней. Девушка отметила, что полиция проверяла салоны несколько раз в год, однако безрезультатно. В Минобороны сообщили, что договор уже расторгают, а всех работников выселяют. Однако арендаторы подали апелляцию, поэтому «проститутошная» работает до сих пор.
Жителю Нижней Туры назначен штраф в сумме 500 тысяч рублей за комментарий «ВКонтакте». В марте 2020 года он оставил его под постом в открытом сообществе. Комментарий содержал признаки публичного оправдания террористического акта, что доказала проведенная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. В отношении свердловчанина было заведено уголовное дело. В результате он признал вину и был полмиллиона рублей.
С 30 марта самоизоляция для пенсионеров Свердловской области перестанет быть обязательной и будет носить рекомендательный характер. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Высокинский. При этом работодателям рекомендовано обеспечить перевод работников старше 65 лет на дистанционный режим труда в приоритетном порядке. Кроме того, этим же указом увеличено число посетителей массовых культурных и спортивных мероприятий на 50 до 75% от вместимости объекта.