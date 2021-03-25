Весенние морозы и не закрытая «проститутошная». Итоги дня в Свердловской области

О том, что она зарабатывала до 300 тысяч рублей ежемесячно заявила проститутка из «массажного салона» Екатеринбурга, который находится в здании Минобороны на улице Куйбышева, 48. По ее словам, в столице Урала работает три таких заведения. Жрицы любви работают неофициально и получают как минимум 30 тысяч рублей за 10 дней. Девушка отметила, что полиция проверяла салоны несколько раз в год, однако безрезультатно. В Минобороны сообщили, что договор уже расторгают, а всех работников выселяют. Однако арендаторы подали апелляцию, поэтому «проститутошная» работает до сих пор.