Труп в полынье и сгоревшие заживо животные. Итоги дня в Свердловской области

В отношении 31-летнего организатора лагеря для мальчиков в Екатеринбурге заведено уголовное дело. Прокурорская проверка выявила нарушения в сфере охраны здоровья детей. Заведение функционировало в здании арендованного коттеджа. Принимались мальчики в возрасте от 8 до 14 лет. На территории находились более 25 детей. По договору их должны были обучать боевым искусствам. За это в общей сложности организатор собрал свыше 600 тысяч рублей. Однако, прокуроры выявили, что договор медицинского страхования с медорганизациями заключен не был. Кроме того, в здании выявлены многочисленные нарушения пожарной, санитарно-эпидемиологической и противоэпидемической безопасности.