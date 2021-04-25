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Posted 25 апреля 2021, 13:58

Published 25 апреля 2021, 13:58

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Взорвавшаяся граната и обрушение моста. Итоги дня в Свердловской области

25 апреля 2021, 13:58
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 апреля.

В Новоуральске в жилом доме на пересечении улиц Первомайской и Садовой вечером 24 апреля прогремел взрыв. По словам очевидцев инцидента, в доме могла взорваться боевая граната. Предварительная информация гласит, что во время инцидента погибли два человека. Отмечается, что в Следственном органе информация не подтверждается и не опровергается. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию.

В многоэтажке Новоуральска взорвалась граната
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23-летний водитель легкового автомобиля KIA Spectra сбил двух пешеходов на трассе Краснотурьинск — Карпинск. В результате пострадали мужчины 2001 и 1994 года рождения. 27-летний участник инцидента был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. По словам свидетелей, четверо мужчин двигались вдоль проезжей части. На их одежде не было светоотражающих элементов. Также в компании, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, присутствовал несовершеннолетний подросток.

В период с 23 по 24 апреля на территории Свердловской области зафиксировано 118 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 85 618 случаев заболевания. Состояние 238 пациентов оценивается как тяжелое, 93 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 79 246 человек вылечились от инфекции в Свердловской области за все время, из них 125 были выписаны из медицинских учреждений за минувший день. За все время пандемии на территории региона зарегистрировано 3 038 летальных случая. 14 уральцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки.

118 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
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24 апреля под Екатеринбургом вблизи поворота на Ганину Яму водитель грузовика снес надземный пешеходный переход на трассе и скрылся с места происшествия. Однако вскоре мужчину 1979 года рождения задержали, он дал показания. Теперь в отношении водителя будут составлены пять административных протоколов за нарушение ПДД и за повреждение моста. В результате обрушенная конструкция моста заблокировала движение на проезжей части в обе стороны. Очевидцы отметили, что из-за плохой видимости водителям приходилось резко тормозить. Обошлось без пострадавших.

Грузовик снес пешеходный мост под Екатеринбургом и скрылся
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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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