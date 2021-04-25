Взорвавшаяся граната и обрушение моста. Итоги дня в Свердловской области

В период с 23 по 24 апреля на территории Свердловской области зафиксировано 118 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 85 618 случаев заболевания. Состояние 238 пациентов оценивается как тяжелое, 93 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 79 246 человек вылечились от инфекции в Свердловской области за все время, из них 125 были выписаны из медицинских учреждений за минувший день. За все время пандемии на территории региона зарегистрировано 3 038 летальных случая. 14 уральцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки.