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Posted 2 мая 2021, 14:50

Published 2 мая 2021, 14:50

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Смерть разнорабочего и кровь в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

2 мая 2021, 14:50
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 2 мая.

В Екатеринбурге из-за конфликта между мужем и женой оказался забрызган кровью подъезд жилого дома № 27 на улице Рощинская. Получившая побои женщина не стала писать заявление в полицию. Местные жители рассказали, что ранее пострадавшая была судима за незаконный оборот наркотиков. В результате на место инцидента прибыли стражи порядка, но женщина заявила, что не имеет претензий к мужчине. Помощь медиков ей также не понадобилась.

В Екатеринбурге сотрудники и посетители ТЦ «Карнавал» были эвакуированы из-за того, что ребенок случайно нажал тревожную кнопку. Очевидцы происшествия сообщили, что их через громкоговорители проинформировали об эвакуации. Из ТЦ также вышли сотрудники арендуемых площадей. В результате на улице оказалось около 1,5 тысячи человек.

Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на стройплощадке рабочий сорвался с высоты и разбился. По словам очевидцем, смерть наступила мгновенно. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также инцидент проверит СКР. Погибшим оказался уроженец Таджикистана 1990 года рождения, который был разнорабочим. Он осуществлял уборку строительной территории на 16 этаже здания, но сорвался.

Уголовное дело возбуждено из-за разбившегося на стройке рабочего в Екатеринбурге
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В Талицком районе на дороге Бутка — Трехозерная с дороги вылетел автомобиль Toyota, которым управлял 34-летний мужчина. В результате аварии на месте инцидента скончались 20 и 22-летние пассажирки иномарки. Отмечается, что одна из девушек ехала на переднем пассажирском сидении, а вторая на заднем ряду. Также два пассажира-мужчины и водитель были госпитализированы в районную больницы Талицы. У водителя был взят анализ на состояние алкогольного опьянения. На данный момент результаты неизвестны.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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