Смерть разнорабочего и кровь в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

В Талицком районе на дороге Бутка — Трехозерная с дороги вылетел автомобиль Toyota, которым управлял 34-летний мужчина. В результате аварии на месте инцидента скончались 20 и 22-летние пассажирки иномарки. Отмечается, что одна из девушек ехала на переднем пассажирском сидении, а вторая на заднем ряду. Также два пассажира-мужчины и водитель были госпитализированы в районную больницы Талицы. У водителя был взят анализ на состояние алкогольного опьянения. На данный момент результаты неизвестны.