Аномальная жара и 13 загоревшихся домов. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле из-под стражи отпустили бывшего опера Руслана Белоконного. Про словам адвоката мужчины, следователь хотел добиться в суде меры пресечения в виде заключения под стражу, но такой способ редко применяется к подозреваемым в преступлениях средней и легкой тяжести. В результате Руслан был отпущен домой, срок производства по делу продлен до 10 июня. По словам экс-полицейского, в изоляторе временного содержания к нему относились хорошо.