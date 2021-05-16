tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2021, 16:10

Published 16 мая 2021, 16:10

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Аномальная жара и 13 загоревшихся домов. Итоги дня в Свердловской области

16 мая 2021, 16:10
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 мая.

На дороге в Мурзинку женщина за рулем Ford Focus выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с машиной Skoda Octavia. От силы удара последний отбросило на Mitsubishi Pajero, за которым в свою очередь ехал велосипедист. Все участники инцидента получили травмы различной степени тяжести. По словам очевидцев, в момент аварии женщина за рулем «Форд» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина за рулем Ford выехала на встречку и устроила массовое ДТП в Новоуральске
Узнать подробнее

16 мая в Нижнем Тагиле аномальная жара +32 градуса. С 11 утра в городе была зафиксирована температура +30 градусов. К 14.00 она поднялась до +32 градусов. Осадков не наблюдалось. В Екатеринбурге температура поднялась до +35 градусов. Из-за аномального потепления подорожали вентиляторы и кондиционеры. Также в городе наблюдался смог и погода без осадков.

В Нижнем Тагиле из-под стражи отпустили бывшего опера Руслана Белоконного. Про словам адвоката мужчины, следователь хотел добиться в суде меры пресечения в виде заключения под стражу, но такой способ редко применяется к подозреваемым в преступлениях средней и легкой тяжести. В результате Руслан был отпущен домой, срок производства по делу продлен до 10 июня. По словам экс-полицейского, в изоляторе временного содержания к нему относились хорошо.

В СНТ «Луч» на Чусовском тракте под Екатеринбургом вспыхнул пожар, в котором пострадало 13 домов. В результате площадь пожара составила 1 400 квадратных метров. Порывистый ветер и плотная застройка площади повлияли на то, что огонь распространялся быстрее. Тушением занимались 56 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники. По словам очевидцев, в огне начали взрываться баллоны.

Взрываются баллоны: 13 садовых домов горят под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Материалы по теме
Женщина за рулем Ford выехала на встречку и устроила массовое ДТП в НовоуральскеЖара до 35 градусов ожидается в ЕкатеринбургеВзрываются баллоны: 13 садовых домов горят под Екатеринбургом
#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика