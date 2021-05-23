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Posted 23 мая 2021, 15:02

Published 23 мая 2021, 15:02

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

ДТП с Porsche и утонувший 7-летний мальчик. Итоги дня в Свердловской области

23 мая 2021, 15:02
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 мая.

Массовое ДТП с четырьмя машинами произошло в Екатеринбурге на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель Porsche Panamera не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris, который откинуло на Volkswagen Polo и Ford Focus. В аварии пострадала 54-летняя женщина. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника. В связи с происшествием на дороге появились трудности с движением.

В Екатеринбурге 46-летний местный житель зарезал собственную мать и попытался покончить с собой. Мужчина несколько раз ударил 69-летную пенсионерку ножом. Она была госпитализирована в больницу, но вскоре скончалась. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали подозреваемого. Им оказался сын женщины, который попытался совершить попытку суицида. Его также доставили в медучреждение.

Вечером 22 мая 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском. Там он отдыхал вместе с родственниками, но временно остался без присмотра. Отмечается, что ребенка пытались спасти очевидцы. Они вытащили мальчика и начали оказывать первую медицинскую помощь, однако ребенок скончался. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по данному факту организована проверка.

Спасатели в Нижнем Тагиле 22 мая вытащили купальщика, застрявшего в песке на середине технического водоема Высокогорского ГОКа. После того, как операция была проведена, мужчину передали сотрудникам полиции. В тот день также была спасена собака, которая попала в бетонный колодец.

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