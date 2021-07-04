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Затопленные тагильские дороги и последствия грозы. Итоги дня в Свердловской области

4 июля 2021, 12:46
Фото: pixabay
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 июля.

Несколько городов и поселков на Урале остались без электричества из-за мощной грозы с сильным ветром и ливневыми дождями. Это привело к 27 повреждениям в сетях. В ночь с 3 на 4 июля молнии неоднократно попадали в энергообъекты, а деревья и большие ветки падали на линии электропередачи. Нарушение в работе электросети наблюдались в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Талице, Верхней Пышме и других городах области. Ремонтные работы начались сразу после окончания грозового шторма.

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На участках дорог Нижнего Тагила появились затопления из-за резких перепадов погодных условий, постоянных дождей и мощных осадков. Теперь дорожные и коммунальные службы не успевают справиться со стихией. Одной из причин также является активное движение на дорогах. Подобная ситуация может повлиять на увеличение случаев ДТП. В связи с этим не рекомендуется планировать далекие поездки. Выпадение осадков будет наблюдаться в течение всего дня на территории Свердловской области.

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3 июля в районе 8-го километра подъездной дороги к озеру Глухое произошло ДТП. 37-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление, из-за чего транспортное средство врезалось в дерево. В результате аварии водитель насмерть придавил свою пятилетнюю дочь, которую вез на коленях. На данный момент его семилетний сын также находится в больнице в тяжелом состоянии. Сам мужчина не пострадал. Стало известно, что ранее мужчина был лишен водительских прав.

Пьяный водитель не справился с управлением авто и насмерть придавил пятилетнюю дочь
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23-летняя Яна Балабанова 2 июля пропала в лесу под Североуральском. Как только об этом стало известно, волонтеры и МЧС организовал поиски. 4 июня девушка выходила на связь. Она заявила, что потерялась, однако теперь ее телефон недоступен. Предполагается, что Яна потерялась в лесу.

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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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