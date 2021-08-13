Августовская жара и изрезанный ножом 2-летний сын. Итоги дня в Свердловской области

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, которая изрезала своего сына ножом. Очевидцы говорят, что она была под действием наркотических веществ и кричала, что в ребенка вселились бесы. Матери грозит до 15 лет лишения свободы. Мальчик был госпитализирован и прооперирован, он находится в тяжелом состоянии. По словам отца ребенка, недавно он стал жить отдельно от жены, которая в последнее время называла себя «ангелом света».
Тагильчане предложили очистить реку Ежовку и сделать на берегу парк отдыха. В проект также включены два небольших пруда на улице Алтайская. Активисты планируют обустроить дорожки для пешеходов и зоны отдыха. Также общественники считают, что этот парк сделает микрорайон более экологичным, потому что выбросы с предприятий часто идут именно в эту сторону. Проект поддержали в гордуме Нижнего Тагила.
Рекорд по суточной смертности от COVID-19 обновлен в Свердловской области и в России. Так, с 12 по 13 августа в регионе от инфекции скончалось 28 человек, а по стране — 815 пациентов. За сутки на Среднем Урале выявлено 525 случаев COVID-19, по выздоровлению выписано 469 свердловчан.
Жаркая погода сохранится в Свердловской области до конца следующей недели. Синоптики прогнозируют до +27 градусов днем, ночью столбики термометров будут опускаться до +10 градусов. Метеорологи не сообщают о существенных осадках, небольшие дожди могут пройти на севере региона.