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Августовская жара и изрезанный ножом 2-летний сын. Итоги дня в Свердловской области

13 августа 2021, 13:48
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 августа.

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, которая изрезала своего сына ножом. Очевидцы говорят, что она была под действием наркотических веществ и кричала, что в ребенка вселились бесы. Матери грозит до 15 лет лишения свободы. Мальчик был госпитализирован и прооперирован, он находится в тяжелом состоянии. По словам отца ребенка, недавно он стал жить отдельно от жены, которая в последнее время называла себя «ангелом света».

На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело
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Тагильчане предложили очистить реку Ежовку и сделать на берегу парк отдыха. В проект также включены два небольших пруда на улице Алтайская. Активисты планируют обустроить дорожки для пешеходов и зоны отдыха. Также общественники считают, что этот парк сделает микрорайон более экологичным, потому что выбросы с предприятий часто идут именно в эту сторону. Проект поддержали в гордуме Нижнего Тагила.

Очистить реку Ежовку и сделать на ее берегу парк предлагают жители Нижнего Тагила
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Рекорд по суточной смертности от COVID-19 обновлен в Свердловской области и в России. Так, с 12 по 13 августа в регионе от инфекции скончалось 28 человек, а по стране — 815 пациентов. За сутки на Среднем Урале выявлено 525 случаев COVID-19, по выздоровлению выписано 469 свердловчан.

Рекорд по смертности от COVID-19 обновился в Свердловской области и в России
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Жаркая погода сохранится в Свердловской области до конца следующей недели. Синоптики прогнозируют до +27 градусов днем, ночью столбики термометров будут опускаться до +10 градусов. Метеорологи не сообщают о существенных осадках, небольшие дожди могут пройти на севере региона.

На неделю жаркая погода вернется в Свердловскую область
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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