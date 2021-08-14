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Смерть мотоциклиста и поиски молодой матери. Итоги дня в Свердловской области

14 августа 2021, 15:43
Фото: 1МI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 августа.

33-летний водитель мотоцикла Kawasaki разбился при столкновении с автомобилем Ford на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле 13 августа 2021 года. Трагедия произошла у торгового центра «Александровский пассаж». Окончательная причина аварии будет установлена после проведения расследования всех обстоятельств, способствовавших ДТП.

Насмерть разбился мотоциклист на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 81-летний пациент выпал из окна и разбился. На месте ЧП работал дознаватель, после трех суток им будет принято одно из процессуальных решений по несчастному случаю в стенах больницы. Пожилой мужчина находился на излечении с подозрением на COVID-19. Через несколько дней его должны были выписать домой.

Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле больше месяца разыскивается без вести пропавшая 21-летняя Деркач (Панченко) Елена Александровна. Девушка вышла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. У неё дома остался малолетний ребёнок.

Больше месяца разыскивается родственниками молодая мать в Нижнем Тагиле
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20-летняя жительница Екатеринбурга хотела забронировать поездку в Нижний Тагил через «Bla Bla Car», но стала жертвой мошенников и лишилась 7 100 рублей.

Девушка лишилась 7 тысяч при планировании поездки в Тагил через Bla Bla Car
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