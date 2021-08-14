Смерть мотоциклиста и поиски молодой матери. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 81-летний пациент выпал из окна и разбился. На месте ЧП работал дознаватель, после трех суток им будет принято одно из процессуальных решений по несчастному случаю в стенах больницы. Пожилой мужчина находился на излечении с подозрением на COVID-19. Через несколько дней его должны были выписать домой.