TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Штрафы за самоизоляцию и жестокое избиение майора. Итоги дня в Свердловской области

27 октября 2021, 15:00
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 октября.

Родителям школьников, которых отправляли на дистанционное обучение из-за COVID-19, грозит штрафами до 40 тысяч рублей за нарушение самоизоляции Роспотребнадзор. Дети должны уже выходить в школу с карантина, но уведомления начали поступать лишь сейчас. В ведомстве пояснили, что случаи запоздалых уведомлений нужно разбираться индивидуально, так как они высылаются после выявления контактных людей по коронавирусу.

Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников
Узнать подробнее

Майора полиции жестоко избили трое подростков в Екатеринбурге. Нападение на 42-летнего мужчину, который находился в гражданской одежде, произошло у подъезда его дома ночью. Злоумышленники брызнули сотруднику полиции в глаза из газового баллончика, нанесли увечья, но ничего не похитили. Пострадавший был госпитализирован с травмами лица. Подозреваемые задержаны, дело передано в Следственный комитет.

Избившие майора на Химмаше трое подростков задержаны в Екатеринбурге
Узнать подробнее

О том, что ее дочь убил проникнувший в дом бородатый мужчина заявила мать, зарезавшая свою 8-летнюю дочь. Девочка капризничала и не хотела ложиться спать. Женщина сама вызвала полицию, но потом созналась в содеянном. Преступление было совершено в мусульманской деревне Уфа-Шигири, мать является инвалидом второй группы. Теперь ей грозит пожизненный срок.

Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области
Узнать подробнее

Сергей Бестужев, 50-летний ветеран гиревого спорта из Нижнего Тагила, стал обладателем кубка УрФО по силовым видам спорта. Соревнования проходили в Невьянске. Он рассказал, что выступать было очень тяжело, так как до этого у него прошли соревнования в Крыму и Афинах.

Тагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской областиИзбившие майора на Химмаше трое подростков задержаны в ЕкатеринбургеШтрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников
#Итоги#Свердловская область#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25