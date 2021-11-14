Смерть казачьего атамана и аномальные холода. Итоги дня в Свердловской области

Несколько недель в регионе была нехватка вакцины «Спутник лайт», так как после введения QR-кодов многие «ринулись» прививаться от коронавируса. Сейчас ежедневно 15-20 тысяч свердловчан вакцинируются от инфекции. Из федерального Минздрава Свердловская область получила 81 тысячу доз вакцины «Спутник лайт» и 39 тысяч доз «Спутника V». Правда неизвестно, насколько долго будет сохраняться правило, что чем больше вакцины, тем больше привившихся.