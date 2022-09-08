Система распознавания лиц появится в Тагиле, а лук подешевел на 20%

Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле. В рамках программы «Безопасный город» появится 5 камер. На эти цели потратят 2,2 млн рублей.
В Свердловской области появится комплексная программа поддержки медиков. В программу войдут ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов, новые виды выплат докторам, отдельные выплаты врачам дефицитных направлений и другие.
Студентов педколледжа № 1 эвакуировали из общежития в Нижнем Тагиле в рамках учений и проверки пожарной инспекции. Эвакуация состоялась 8 сентября около 15:00. В здании работали пожарные.
На 20% подешевел за неделю (с 29 августа по 5 сентября) лук в свердловских магазинах. В этот период килограмм овоща в среднем стоил 32,14 рубля.
ООО «ГК Теплоресурс» просит признать себя банкротом из-за задолженности в 13,6 миллиона рублей. Компания снабжала Горноуральский городской округ водой со свиными фекалиями. Процедура банкротства будет осуществляться на основании крупного долга.