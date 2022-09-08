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Система распознавания лиц появится в Тагиле, а лук подешевел на 20%

Сегодня, 19:26
Фото: 1MI
Видеокамеры с системой распознавания лиц появятся в Нижнем Тагиле, а лук за неделю подешевел на 20% в свердловских магазинах. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 сентября.

Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле. В рамках программы «Безопасный город» появится 5 камер. На эти цели потратят 2,2 млн рублей.

Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области появится комплексная программа поддержки медиков. В программу войдут ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов, новые виды выплат докторам, отдельные выплаты врачам дефицитных направлений и другие.

В Свердловской области появится комплексная программа поддержки медиков
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Студентов педколледжа № 1 эвакуировали из общежития в Нижнем Тагиле в рамках учений и проверки пожарной инспекции. Эвакуация состоялась 8 сентября около 15:00. В здании работали пожарные.

Студентов педколледжа № 1 эвакуировали из общежития в Нижнем Тагиле
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На 20% подешевел за неделю (с 29 августа по 5 сентября) лук в свердловских магазинах. В этот период килограмм овоща в среднем стоил 32,14 рубля. 

На 20% подешевел за неделю лук в свердловских магазинах
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ООО «ГК Теплоресурс» просит признать себя банкротом из-за задолженности в 13,6 миллиона рублей. Компания снабжала Горноуральский городской округ водой со свиными фекалиями. Процедура банкротства будет осуществляться на основании крупного долга. 

Снабжавшая водой с фекалиями компания в Горноуральском ГО станет банкротом
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