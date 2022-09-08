Система распознавания лиц появится в Тагиле, а лук подешевел на 20%

Видеокамеры с системой распознавания лиц появятся в Нижнем Тагиле, а лук за неделю подешевел на 20% в свердловских магазинах. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 сентября.