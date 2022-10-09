В Тагиле снесут аварийные дома, а мобилизованным жителям дадут кредитные каникулы

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для призванных по частичной мобилизации. Нормы закона распространяются также на членов семей мобилизованных. Кредит или займ должны быть оформлены до частичной мобилизации.
Два аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле. Демонтажу подлежат многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8. Они были признаны непригодными для жилья в 2014 и 2015 годах.
8 октября Нижнему Тагилу официально исполнилось 300 лет. Именно эта дата считается днем основания города. Местные жители и гости с 12 по 14 августа посетили множество различных площадок. К юбилейной дате было приурочено открытие нескольких значимых объектов.
Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта. После начала частичной мобилизации некоторые жители Нижнего Тагила стали интересоваться, в какие страны они могут выехать, не имея загранпаспорта. Собрали список стран, в которые можно улететь на самолете или доехать на поезде в подборке TagilCity.ru.
Шестилетний Савелий Кравченко из Нижнего Тагила стал призером международных соревнований по ракетному моделированию. Мальчик занимается на Станции юных техников в объединении «Ракетное моделирование». Международные соревнования «Кубок космодрома Байконур» проходили в Казахстане.