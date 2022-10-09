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В Тагиле снесут аварийные дома, а мобилизованным жителям дадут кредитные каникулы

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
На Старателе в Нижнем Тагиле снесут аварийные дома, а мобилизованным жителям дадут кредитные каникулы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8-9 октября.

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для призванных по частичной мобилизации. Нормы закона распространяются также на членов семей мобилизованных. Кредит или займ должны быть оформлены до частичной мобилизации. 

Спишут ли долги мобилизованных жителей Нижнего Тагила
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Два аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле. Демонтажу подлежат многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8. Они были признаны непригодными для жилья в 2014 и 2015 годах.

Два аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле
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8 октября Нижнему Тагилу официально исполнилось 300 лет. Именно эта дата считается днем основания города. Местные жители и гости с 12 по 14 августа посетили множество различных площадок. К юбилейной дате было приурочено открытие нескольких значимых объектов.

Нижнему Тагилу официально исполнилось 300 лет
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Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта. После начала частичной мобилизации некоторые жители Нижнего Тагила стали интересоваться, в какие страны они могут выехать, не имея загранпаспорта. Собрали список стран, в которые можно улететь на самолете или доехать на поезде в подборке TagilCity.ru.

Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта
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Шестилетний Савелий Кравченко из Нижнего Тагила стал призером международных соревнований по ракетному моделированию. Мальчик занимается на Станции юных техников в объединении «Ракетное моделирование». Международные соревнования «Кубок космодрома Байконур» проходили в Казахстане.

Дошкольник из Тагила — призер международных соревнований по ракетному моделированию
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