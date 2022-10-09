В Тагиле снесут аварийные дома, а мобилизованным жителям дадут кредитные каникулы

Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта. После начала частичной мобилизации некоторые жители Нижнего Тагила стали интересоваться, в какие страны они могут выехать, не имея загранпаспорта. Собрали список стран, в которые можно улететь на самолете или доехать на поезде в подборке TagilCity.ru.