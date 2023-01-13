Новые окна установят в детсаду №3 после жалоб родителей на холод, публикации TagilCity.ru и проверки прокуратуры. Деньги на эти цели будут выделены в 2023 году для групповых помещений с низким температурным режимом. 9 января проверяющими в двух группах ДОУ было зафиксировано +16…+17 градусов.