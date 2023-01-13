Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:01
Новые окна установят в детсаду №3 после жалоб родителей на холод, публикации TagilCity.ru и проверки прокуратуры. Деньги на эти цели будут выделены в 2023 году для групповых помещений с низким температурным режимом. 9 января проверяющими в двух группах ДОУ было зафиксировано +16…+17 градусов.
На первоклассницу школы №23 во время занятия в спортзале упала шведская стенка. Девочку увезли в больницу на «скорой помощи». У нее диагностирован сильный вывих челюсти. Ей потребуется удаление двух зубов.
Педагог из Нижнего Тагила Полина Манакова сняла документальный фильм про свое путешествие в Арктику. По словам девушки, она совершила автопутешествие с бюджетом 50 тысяч рублей. Полина хотела полюбоваться сиянием, увидеть дельфинов, посетить дайвинг центр и побывать на перевале Геологов.
После отмены спектакля с Дмитрием Назаровым жители Нижнего Тагила стали покупать билеты на концерты других артистов. Ранее спектакль был отменен по просьбе активистов. Они обратили внимание на критику Назаровым СВО и потребовали отмены.
Андрея Бурухина, мужа погибшей тагильчанки, признали потерпевшим. Его допросили в следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила. Ранее было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей врачами Демидовской городской больницы.