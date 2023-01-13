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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Тагиле на первоклассницу упала шведская стенка, а в детсаду №3 установят новые окна

Сегодня, 15:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на первоклассницу упала шведская стенка, а в детсаду №3 установят новые окна после жалоб на холод. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 13 января.

Новые окна установят в детсаду №3 после жалоб родителей на холод, публикации TagilCity.ru и проверки прокуратуры. Деньги на эти цели будут выделены в 2023 году для групповых помещений с низким температурным режимом. 9 января проверяющими в двух группах ДОУ было зафиксировано +16…+17 градусов.

Новые окна установят в холодном садике № 3 в Нижнем Тагиле после жалоб родителей
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На первоклассницу школы №23 во время занятия в спортзале упала шведская стенка. Девочку увезли в больницу на «скорой помощи». У нее диагностирован сильный вывих челюсти. Ей потребуется удаление двух зубов.

Шведская стенка рухнула на первоклассницу в школе № 23 в Нижнем Тагиле
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Педагог из Нижнего Тагила Полина Манакова сняла документальный фильм про свое путешествие в Арктику. По словам девушки, она совершила автопутешествие с бюджетом 50 тысяч рублей. Полина хотела полюбоваться сиянием, увидеть дельфинов, посетить дайвинг центр и побывать на перевале Геологов.

Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
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После отмены спектакля с Дмитрием Назаровым жители Нижнего Тагила стали покупать билеты на концерты других артистов. Ранее спектакль был отменен по просьбе активистов. Они обратили внимание на критику Назаровым СВО и потребовали отмены.

После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
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Андрея Бурухина, мужа погибшей тагильчанки, признали потерпевшим. Его допросили в следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила. Ранее было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей врачами Демидовской городской больницы.

Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
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