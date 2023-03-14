Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
К сожалению, частота травматизма в образовательных организациях имеет достаточно высокие показатели. Едва ли не каждый месяц истории о несчастных случаях с разными исходами публикуются в СМИ. По официальным данным, не редки и случаи детской смертности в РФ: доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Леонид Макаров заявляет о 200 случаях в год.
По закону, ответственность за безопасность детей в момент пребывания в школе или в детском садй несет непосредственный руководитель организации.
В случаях травматизма ребенка в момент его пребывания в образовательной организации собирается состав преступления по статье «предоставления услуг не отвечающим требованиям безопасности, повлекший вред здоровью несовершеннолетнего (легкий, средний, тяжелый) или же смерть несовершеннолетнего…», — комментирует TagilCity.ru Дмитрий Микрюков, Советник по безопасности детства при Уполномоченного по правам ребёнка.
В зависимости от степени причиненного вреда, принимается решение о возбуждении уголовного или административного дела с ответственностью предусмотренной по данной статье. Возможен административный штраф с компенсацией нанесенного морального и физического вреда, отстранение от занимаемой должности, запрет на ведение деятельности и даже лишение свободы, поясняет эксперт.
В конце января в Екатеринбурге после инцидента в детском саду погибла девочка. Она зацепилась шарфом на горке и застряла. Воспитательница во время сбора детей в группу с прогулки не сразу заметила, что один из детей отсутствует. Несмотря на то, что ребенку была оказана помощь, спасти малышку не удалось: она умерла после шести дней в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Согласно приказу Минобрнауки РФ, при возникновении несчастного случая руководитель организации обязан следовать порядку расследования и учета несчастных случаев с обручающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
п. 7: Руководитель организации (или уполномоченное им лицо), осуществляющей образовательную деятельность, при наступлении несчастного случая обязан:
а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при необходимости, доставку его в медицинскую организацию.
25 января в детском саду Дзержинского района Нижнего Тагила двухлетняя девочка получила ожоги от оставленной на столе кружки кипятка (основная версия внутреннего расследования). Как следует из документов, нянечка переодела пострадавшую девочку в сухое платье, взяла чистое полотенце, намочила его водой и приложила к покрасневшей коже девочки. О произошедшем она рассказала через некоторое время, когда в группу вернулась воспитатель, тогда же к воспитаннице пришла мама, тоже сотрудница детского сада.
Затем ребенку вывали скорую помощь, а о случившемся сообщили заведующей детского сада. По результатам внутреннего расследования, сотрудники детского сада были наказаны — к ним применили дисциплинарное взыскание. Нянечка, по данным редакции TagilCity.ru, написала заявление по собственному желанию.
В образовательной организации принимают решение о первоочередном звонке родителю или в скорую: здесь возможны два варианта. Первый, если есть признаки прямой угрозы жизни ребёнка — скорая помощь вызывается незамедлительно и только после информируются родители.
К примеру, к таким состояниям относятся: остановка дыхания, отсутствие сознания и т. д. У врачей здесь есть право оказывать помощь без присутствия родителей, — поясняет TagilCity.ru эксперт Дмитрий Микрюков.
Второй вариант, если признаки прямой угрозы жизни отсутствуют. Сюда относятся боли в животе, незначительные травмы, тошнота и рвота, ухудшение общего самочувствия и тому подобное. В таком случае, педагог должен уведомить родителя о состоянии ребёнка, а родитель принять решение об оставлении ребёнка в школе или о том, чтобы забрать домой, или о вызове скорой помощи.
При последнем варианте родитель обязан прибыть в школу/садик для дальнейшей дачи согласия на медицинское вмешательство и сопровождение при транспортировке в медицинскую организацию.
Как показала практика, родители дошколят могут жаловаться на ситуации не экстренного характера, но тем не менее приведшие к негативным последствиям. Так, в январе семья обвинила воспитателя детского сада №38 в переохлаждении 2-летней дочери. В учреждении организовали внутреннее расследование.
Бывают и экстренные ситуации, о которых мы упомянули выше, требующие немедленной помощи. В каждой детской поликлинике есть отделение по организации помощи детям в дошкольно-школьных учреждениях.
Как правило медиками в образовательном учреждении (это может быть фельдшер или медицинская сестра) оказывается доврачебная первая помощь. Все зависит от состояния ребенка, который получил травму, если состояние, угрожающее жизни, экстренно вызывается реанимационная бригада. Все зависит от конкретной ситуации, — пояснили в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.
Отсутствие постоянного медицинского работника на месте в течение дня в некоторых учреждениях Нижнего Тагила в некотором смысле осложняет работу воспитателей и младших воспитателей.
Я знаю, что наш медик сидит в саду не всегда. То есть, получается, случись что, оказать помощь он не сможет. Слышала, что воспитателей обучают этому, но все равно, этот момент беспокоит. Да и кого потом винить будут в случае чего? Конечно, воспитателей, детский сад, — поделилась мама детсадовца Ольга.
Да, нас обучают. Примерно раз в два года. Потом свидетельство выдают. Инструктажи раз в полгода проводят. Навыки пригодились, — рассказала редакции TagilCity.ru воспитатель детского сада объединения «Солнышко» в Нижнем Тагиле.
Несмотря на то, что сотрудники садиков проходят обучение по оказанию первой помощи, дополнительная ответственность действительно ложится именно на их плечи и на руководство. И это с учетом других ситуаций, на которых также должно быть сосредоточено внимание воспитателей.