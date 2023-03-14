В конце января в Екатеринбурге после инцидента в детском саду погибла девочка. Она зацепилась шарфом на горке и застряла. Воспитательница во время сбора детей в группу с прогулки не сразу заметила, что один из детей отсутствует. Несмотря на то, что ребенку была оказана помощь, спасти малышку не удалось: она умерла после шести дней в больнице.