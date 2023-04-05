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Супругов из Нижнего Тагила обвиняют в шпионаже, а жители вновь жалуются на выбросы

5 апреля 2023, 15:29
Фото: скриншот видео УФСБ по Свердловской области
Супругов из Нижнего Тагила обвиняют в шпионаже, а жители вновь жалуются на выбросы и неприятный запах. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 5 апреля.

Супружескую пару из Нижнего Тагила обвиняют в передаче секретных документов с гособоронпредприятия представителям Украины. В конце марта их задержали в Дзержинском районе. Оба - сотрудники «Уралвагонзавода». Мужчина работал инженером-технологом. Журналисты TagilCity.ru пообщались с очевидцем задержания пары представителями спецназа. По словам тагильчанина, молодого человека «скрутили» около мусорного бака.

«Думал, это наркоман»: очевидец рассказал о задержании шпиона в Нижнем Тагиле
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Магнитные бури до четырех баллов по девятибалльной шкале прогнозируют синоптики Гисметео в первой половине апреля. Небольшие геомагнитные излучения ожидаются в конце недели – до 9 апреля, а 10, 11, 16 и 18 апреля прогнозируются магнитные бури до четырех баллов.

Магнитные бури ожидаются в первой половине апреля в Нижнем Тагиле
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Знакомые рассказали о семье выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила. Они сообщают, что мать часто ругала ребенка и запирала ее в квартире. В результате падения из окна юная тагильчанка осталась без ноги. Она находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила
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Светофор с четырьмя фазами заработал по улице Индустриальная около моста по Циолковского. Теперь водители могут поворачивать налево. Также был изменен режим работы светофора на четырехфазный. На месте появились новые дорожные знаки. 

Левый поворот в сторону моста разрешили на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле
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Жалобы на выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК вновь поступают от тагильчан. Жители Вагонки утверждают, что дым от предприятия направляется в сторону Северного поселка. А если они открывают окна, то задыхаются от неприятного запаха.

«Свежего воздуха сегодня нет»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы
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