Знакомые рассказали о семье выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила. Они сообщают, что мать часто ругала ребенка и запирала ее в квартире. В результате падения из окна юная тагильчанка осталась без ноги. Она находится в тяжелом состоянии в больнице.