Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
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Updated Сегодня, 15:31
Супружескую пару из Нижнего Тагила обвиняют в передаче секретных документов с гособоронпредприятия представителям Украины. В конце марта их задержали в Дзержинском районе. Оба - сотрудники «Уралвагонзавода». Мужчина работал инженером-технологом. Журналисты TagilCity.ru пообщались с очевидцем задержания пары представителями спецназа. По словам тагильчанина, молодого человека «скрутили» около мусорного бака.
Магнитные бури до четырех баллов по девятибалльной шкале прогнозируют синоптики Гисметео в первой половине апреля. Небольшие геомагнитные излучения ожидаются в конце недели – до 9 апреля, а 10, 11, 16 и 18 апреля прогнозируются магнитные бури до четырех баллов.
Знакомые рассказали о семье выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила. Они сообщают, что мать часто ругала ребенка и запирала ее в квартире. В результате падения из окна юная тагильчанка осталась без ноги. Она находится в тяжелом состоянии в больнице.
Светофор с четырьмя фазами заработал по улице Индустриальная около моста по Циолковского. Теперь водители могут поворачивать налево. Также был изменен режим работы светофора на четырехфазный. На месте появились новые дорожные знаки.
Жалобы на выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК вновь поступают от тагильчан. Жители Вагонки утверждают, что дым от предприятия направляется в сторону Северного поселка. А если они открывают окна, то задыхаются от неприятного запаха.