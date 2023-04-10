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Жительница Нижнего Тагила сбила мужчину на автомойке, а город накроет смог на три дня

10 апреля 2023, 15:35
Фото: TagilCity.ru
Жительница Нижнего Тагила сбила мужчину на автомойке, а город накроет смог на три дня. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 апреля.

Глава администрации села Бызово Игорь Бызов рассказал TagilCity.ru о последствиях пожара, случившегося 9 апреля. Всего сгорело 10 строений, некоторые из которых были нежилыми. Никто из людей не пострадал.

Погибших и пострадавших нет. Глава Бызово рассказал о последствиях пожара
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24-летняя девушка сбила 20-летнего мужчину и задела чужую машину на автомойке в Нижнем Тагиле. Это произошло, когда водитель двигалась задним ходом. В результате молодого человека отвезли в больницу с перелом бедра, а также закрытым переломом ключицы. 

Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
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Все три дня смога над Нижним Тагилом в воздухе превышал норму диоксид азота, а в Горноуральском надзорные ведомства проверили фекальное поле. Собрали подборку из главных экологических событий недели с 3 по 9 апреля.

На СВО скончался снайпер Сумин Михаил из Горноуральского городского округа. Он был выпускником школы №24 поселка Горноуральский и членом военно-патриотического клуба «Братишка». Дома его ждали два сына.

Под Нижним Тагилом попрощались с погибшим на СВО снайпером
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Жителей Нижнего Тагила предупредили о смоге с 10 по 13 апреля. НМУ первой степени опасности ожидается с 20.00 10 апреля до вечера 13 апреля.

Смог накроет Нижний Тагил на три дня
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