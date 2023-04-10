24-летняя девушка сбила 20-летнего мужчину и задела чужую машину на автомойке в Нижнем Тагиле. Это произошло, когда водитель двигалась задним ходом. В результате молодого человека отвезли в больницу с перелом бедра, а также закрытым переломом ключицы.