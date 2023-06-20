Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
До открытия Городского дворца детского и юношеского творчества осталось недолго — основные работы завершены. 30 июня здесь откроется лагерь дневного пребывания для детей.
22 июня в городах России состоится Всероссийская минута молчания. В Нижнем Тагиле акция стартует в 14.15. В это время можно будет почтить память о Героях Великой Отечественной войны.
Новые светофоры начали устанавливать в Дзержинском районе на перекрестке Алтайская — Боровая. Рабочие уже проводят бурение под светофоры. Также там будут установлены камеры видеонаблюдения.
Месяц без горячей воды живут жители дома №99 на улице Зари. Стабильного водоснабжения они лишены из-за перекладки труб возле дома ради благоустройства. Впервые воду у них отключили в середине мая, проблема продолжается и по сей день.
Тагильская певица Ольга Тарасова на 9 месяце беременности в составе коллектива TANATA выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге. Она не хочет пропустить это музыкальное событие. По словам солистки, пройти отбор для участия в мероприятии было непросто.