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Published Сегодня, 14:29

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Жители Вагонки месяц живут без воды, а беременная тагильчанка выступит на фестивале

20 июня 2023, 14:29
Фото: Midjourney
Жители дома на Вагонке месяц живут без горячей воды, а беременная тагильчанка выступит на «Ночи музыки». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 июня.

До открытия Городского дворца детского и юношеского творчества осталось недолго — основные работы завершены. 30 июня здесь откроется лагерь дневного пребывания для детей.

«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
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22 июня в городах России состоится Всероссийская минута молчания. В Нижнем Тагиле акция стартует в 14.15. В это время можно будет почтить память о Героях Великой Отечественной войны.

22 июня Нижний Тагил присоединится ко Всероссийской минуте молчания
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Новые светофоры начали устанавливать в Дзержинском районе на перекрестке Алтайская — Боровая. Рабочие уже проводят бурение под светофоры. Также там будут установлены камеры видеонаблюдения.

Началась установка новых светофоров в Нижнем Тагиле
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Месяц без горячей воды живут жители дома №99 на улице Зари. Стабильного водоснабжения они лишены из-за перекладки труб возле дома ради благоустройства. Впервые воду у них отключили в середине мая, проблема продолжается и по сей день.

Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
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Тагильская певица Ольга Тарасова на 9 месяце беременности в составе коллектива TANATA выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге. Она не хочет пропустить это музыкальное событие. По словам солистки, пройти отбор для участия в мероприятии было непросто.

Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
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#Нижний Тагил#Фестиваль#Певица#Горячая вода#Светофоры#Дворец культуры#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Елена Озерова
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