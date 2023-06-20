Тагильская певица Ольга Тарасова на 9 месяце беременности в составе коллектива TANATA выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге. Она не хочет пропустить это музыкальное событие. По словам солистки, пройти отбор для участия в мероприятии было непросто.