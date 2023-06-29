Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов винит опеку в смерти 6-летнего Далера

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Алексей Орлов отметил, что он сильно возмущен тем, что произошло. Он пояснил, что большая вина в смерти мальчика — на органах опеки, потому что они не проследили, насколько комфортно мальчику было в новой семье.
Обычная халатность и разгильдяйство, — передает слова Алексея Орлова телеграм-канал «Погоны и галстуки».
Кроме того, градоначальник сказал, что такого же мнения придерживаются и его знакомые из силовых структур.
Напомним, о пропаже мальчика заявила 26 июня его опекун Вероника Наумова. Ребенка трое суток искали волонтеры и полиция. Тело Далера было обнаружено в сумке в гараже опекунов 29 июня. Женщина призналась в преступлении, но заявила, что ребенок погиб в результате несчастного случая.