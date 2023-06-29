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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов винит опеку в смерти 6-летнего Далера

29 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает органы опеки виновными в смерти 6-летнего Далера Бобиева. Мальчика искали трое суток, его тело было обнаружено в гараже 29 июня.

Алексей Орлов отметил, что он сильно возмущен тем, что произошло. Он пояснил, что большая вина в смерти мальчика — на органах опеки, потому что они не проследили, насколько комфортно мальчику было в новой семье.

Обычная халатность и разгильдяйство, — передает слова Алексея Орлова телеграм-канал «Погоны и галстуки».

Кроме того, градоначальник сказал, что такого же мнения придерживаются и его знакомые из силовых структур.

Напомним, о пропаже мальчика заявила 26 июня его опекун Вероника Наумова. Ребенка трое суток искали волонтеры и полиция. Тело Далера было обнаружено в сумке в гараже опекунов 29 июня. Женщина призналась в преступлении, но заявила, что ребенок погиб в результате несчастного случая.

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