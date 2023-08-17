Проверка общественных мест в Нижнем Тагиле и нехватка вакцины от кори

Соседка семьи из общежития на улице Окунева, где из окна выпал ребенок, рассказала TagilCity.ru о первых минутах трагедии. По словам женщины, мама ребенка в момент ЧП была на пьяных посиделках в соседнем доме, но в ПДН сказали, что от нее не исходило запах алкоголя.