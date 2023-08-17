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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Проверка общественных мест в Нижнем Тагиле и нехватка вакцины от кори

Проверка общественных мест в Нижнем Тагиле и нехватка вакцины от кори

17 августа 2023, 14:57
Фото: Midjourney
Проверка общественных мест в Нижнем Тагиле и нехватка вакцины от кори: рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 августа.

Дефицит вакцины от кори произошел в Свердловской области на фоне вспышки заболевания. Больше всего она ощущается в детских медучреждениях, в том числе и в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
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Автомобиль ВАЗ угнали в ночь на 17 августа от дома в районе Выи. Через несколько часов предполагаемые угонщики вместе с машиной засветились на записях камер видеонаблюдения в районе Рудника.

Неизвестные угнали автомобиль на Вые в Нижнем Тагиле
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Незрячий тагильчанин Евгений Быков вновь посетил общественные места города вместе с журналистом TagilCity.ru. Ему попались отзывчивые горожане и вежливые сотрудники. Ему охотно помогали, но в тоже время некоторые стеснялись это делать.

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Соседка семьи из общежития на улице Окунева, где из окна выпал ребенок, рассказала TagilCity.ru о первых минутах трагедии. По словам женщины, мама ребенка в момент ЧП была на пьяных посиделках в соседнем доме, но в ПДН сказали, что от нее не исходило запах алкоголя.

«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле
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Мужчина напал на пожилого прохожего и искалечил его 16 августа на Гальянке. За дебоширом приезжала полиция, а за избитым — скорая помощь. Очевидцы утверждают, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Автомобиль#Угон#Свердловская область#Екатеринбург
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