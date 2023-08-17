Проверка общественных мест в Нижнем Тагиле и нехватка вакцины от кори

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Дефицит вакцины от кори произошел в Свердловской области на фоне вспышки заболевания. Больше всего она ощущается в детских медучреждениях, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Автомобиль ВАЗ угнали в ночь на 17 августа от дома в районе Выи. Через несколько часов предполагаемые угонщики вместе с машиной засветились на записях камер видеонаблюдения в районе Рудника.
Незрячий тагильчанин Евгений Быков вновь посетил общественные места города вместе с журналистом TagilCity.ru. Ему попались отзывчивые горожане и вежливые сотрудники. Ему охотно помогали, но в тоже время некоторые стеснялись это делать.
Соседка семьи из общежития на улице Окунева, где из окна выпал ребенок, рассказала TagilCity.ru о первых минутах трагедии. По словам женщины, мама ребенка в момент ЧП была на пьяных посиделках в соседнем доме, но в ПДН сказали, что от нее не исходило запах алкоголя.
Мужчина напал на пожилого прохожего и искалечил его 16 августа на Гальянке. За дебоширом приезжала полиция, а за избитым — скорая помощь. Очевидцы утверждают, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии.