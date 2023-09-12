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Обвинение запросило пожизненный срок для устроившего резню в парке УрГУПСа уголовника

Обвинение запросило пожизненный срок для устроившего резню в парке УрГУПСа уголовника

12 сентября 2023, 14:11
Фото: 1MI
Прокуратура запросила пожизненный срок для 43-летнего Руслана Закирова, который, как считает следствие, зарезал незнакомца в парке УрГУПСа в Екатеринбурге, а также ранил собутыльника.

Само преступление было совершено 12 июня этого года. По версии СК, обвиняемый распивал спиртное с приятелем на территории парка УрГУПСа в центре Екатеринбурга, а затем украл у него рыболовную удочку и попытался скрыться.

Увидев искавшего его владельца снасти, Закиров затаился в кустах, после чего набросился на знакомого и четыре раза ударил его лезвием. Все это произошло на глазах у 39-летнего случайного прохожего, которого преступник смертельно ранил в шею. В тот же день по пути домой рецидивист попытался выхватить сумку из рук незнакомой девушки, но потерпел неудачу. Оперативники задержали его через несколько дней после трагедии.

По обвинению в убийстве и покушении на убийство двух лиц, сопряженном с разбоем, а также самом разбое, фигуранту грозит пожизненный срок. Приговор ему огласят 18 сентября.

Ранее стали известны подробности о предполагаемом убийцы 16-летней школьницы из Каменска-Уральского.

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину
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#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Разбой#Екатеринбург#Григорий Орлов
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