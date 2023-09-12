Обвинение запросило пожизненный срок для устроившего резню в парке УрГУПСа уголовника

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Само преступление было совершено 12 июня этого года. По версии СК, обвиняемый распивал спиртное с приятелем на территории парка УрГУПСа в центре Екатеринбурга, а затем украл у него рыболовную удочку и попытался скрыться.
Увидев искавшего его владельца снасти, Закиров затаился в кустах, после чего набросился на знакомого и четыре раза ударил его лезвием. Все это произошло на глазах у 39-летнего случайного прохожего, которого преступник смертельно ранил в шею. В тот же день по пути домой рецидивист попытался выхватить сумку из рук незнакомой девушки, но потерпел неудачу. Оперативники задержали его через несколько дней после трагедии.
По обвинению в убийстве и покушении на убийство двух лиц, сопряженном с разбоем, а также самом разбое, фигуранту грозит пожизненный срок. Приговор ему огласят 18 сентября.
Ранее стали известны подробности о предполагаемом убийцы 16-летней школьницы из Каменска-Уральского.