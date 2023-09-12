Обвинение запросило пожизненный срок для устроившего резню в парке УрГУПСа уголовника

Увидев искавшего его владельца снасти, Закиров затаился в кустах, после чего набросился на знакомого и четыре раза ударил его лезвием. Все это произошло на глазах у 39-летнего случайного прохожего, которого преступник смертельно ранил в шею. В тот же день по пути домой рецидивист попытался выхватить сумку из рук незнакомой девушки, но потерпел неудачу. Оперативники задержали его через несколько дней после трагедии.