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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:24

Тренер кубанского «Локомотива» раскритиковал организацию игр в Екатеринбурге

Тренер кубанского «Локомотива» о приеме футболистов в Екатеринбурге: «Это неуважение»

16 октября 2023, 15:22
Фото: 1MI

Тренер кубанского «Локомотива» раскритиковал организацию игр в Екатеринбурге

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич пожаловался на плохой, по его мнению, прием футболистов в Екатеринбурге.

15 октября кубанский ФК потерпел поражение в матче Единой лиги ВТБ против «Уралмаша». После игры Секулич заявил журналистам, что местные организаторы предоставили приезжим спортсменам неудобный микроавтобус, а также заставили их мокнуть под дождем перед входом на арену.

Это точно не тот уровень гостеприимства, который соответствует Единой лиге ВТБ, — заявил тренер изданию Sports.ru, добавив, что считает такой подход проявлением неуважения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча.

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#Спорт#Футбол#Футбольные матчи#Футболисты#Футболист#Екатеринбург#Григорий Орлов
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