Тренер кубанского «Локомотива» о приеме футболистов в Екатеринбурге: «Это неуважение»

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
15 октября кубанский ФК потерпел поражение в матче Единой лиги ВТБ против «Уралмаша». После игры Секулич заявил журналистам, что местные организаторы предоставили приезжим спортсменам неудобный микроавтобус, а также заставили их мокнуть под дождем перед входом на арену.
Это точно не тот уровень гостеприимства, который соответствует Единой лиге ВТБ, — заявил тренер изданию Sports.ru, добавив, что считает такой подход проявлением неуважения.
Ранее сообщалось, что в Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча.