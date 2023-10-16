Тренер кубанского «Локомотива» о приеме футболистов в Екатеринбурге: «Это неуважение»

15 октября кубанский ФК потерпел поражение в матче Единой лиги ВТБ против «Уралмаша». После игры Секулич заявил журналистам, что местные организаторы предоставили приезжим спортсменам неудобный микроавтобус, а также заставили их мокнуть под дождем перед входом на арену.