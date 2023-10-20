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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Свердловской области осудят мошенника за отъем у пенсионеров 1,1 млн рублей

Молодому пермяку грозит срок за обман свердловских пенсионеров на 1,1 млн рублей

20 октября 2023, 12:57
Фото: 1MI

В Свердловской области осудят мошенника за отъем у пенсионеров 1,1 млн рублей

В Краснотурьинске пройдет суд над 23-летним жителем Пермского края, участвовавшем в мошеннической схеме по отъему денег у пенсионеров.

Как полагает следствие, молодой человек обзванивал пожилых свердловчан и, изменяя голос с помощью специальной программы, представлялся их родственниками. В разговорах он убеждал своих жертв, что их близким грозит уголовная ответственность за вину в ДТП — и чтобы решить вопрос, якобы были необходимы деньги.

Далее мошенник лично забирал наличные у пенсионеров и оставлял себе небольшой процент — остальное отправлял «работодателям». По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (сумма ущерба составила 1,1 млн рублей) аферисту грозит до 10 лет колонии. Вскоре дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе свердловского управления СК.

Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в семерку российских регионов с самым высоким уровнем мошенничества.

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#Происшествия#Суд#Краснотурьинск#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Мошенники#Мошенник#Григорий Орлов
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