Молодому пермяку грозит срок за обман свердловских пенсионеров на 1,1 млн рублей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как полагает следствие, молодой человек обзванивал пожилых свердловчан и, изменяя голос с помощью специальной программы, представлялся их родственниками. В разговорах он убеждал своих жертв, что их близким грозит уголовная ответственность за вину в ДТП — и чтобы решить вопрос, якобы были необходимы деньги.
Далее мошенник лично забирал наличные у пенсионеров и оставлял себе небольшой процент — остальное отправлял «работодателям». По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (сумма ущерба составила 1,1 млн рублей) аферисту грозит до 10 лет колонии. Вскоре дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе свердловского управления СК.
Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в семерку российских регионов с самым высоким уровнем мошенничества.