Молодому пермяку грозит срок за обман свердловских пенсионеров на 1,1 млн рублей

Как полагает следствие, молодой человек обзванивал пожилых свердловчан и, изменяя голос с помощью специальной программы, представлялся их родственниками. В разговорах он убеждал своих жертв, что их близким грозит уголовная ответственность за вину в ДТП — и чтобы решить вопрос, якобы были необходимы деньги.