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В Свердловском областном суде прошла эвакуация

Людей эвакуировали из здания Свердловского облсуда в Екатеринбурге

28 ноября 2023, 07:37
Фото: Midjourney

В Свердловском областном суде прошла эвакуация

В Екатеринбурге прошла эвакуация граждан, находящихся в здании Свердловского областного суда. Сработала ложная сигнализация.

Это произошло в утреннее время 28 ноября. Сработал сигнал тревоги, сообщает «Коммерсант».

В этот момент проходил ряд заседаний, их пришлось прервать, так как всем людям нужно было выйти на улицу. Всех присутствующих предупредили: «Из-за чрезвычайной ситуации просьба всех покинуть здание суда».

Эвакуауия продлилась несколько минут, после чего все проследовали обратно в здание.

Ранее 700 учеников эвакуировали из школы в Екатеринбурге во время пожара. Возгорание произошло 14 ноября. Эвакуауия прошла успешно, никто не пострадал.

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#Происшествия#Суд#Эвакуация#Свердловский областной суд#Чрезвычайная ситуация#Екатеринбург#Тревога#Дарья Сорокина
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