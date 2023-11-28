Людей эвакуировали из здания Свердловского облсуда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Это произошло в утреннее время 28 ноября. Сработал сигнал тревоги, сообщает «Коммерсант».
В этот момент проходил ряд заседаний, их пришлось прервать, так как всем людям нужно было выйти на улицу. Всех присутствующих предупредили: «Из-за чрезвычайной ситуации просьба всех покинуть здание суда».
Эвакуауия продлилась несколько минут, после чего все проследовали обратно в здание.
Ранее 700 учеников эвакуировали из школы в Екатеринбурге во время пожара. Возгорание произошло 14 ноября. Эвакуауия прошла успешно, никто не пострадал.