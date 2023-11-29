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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

В Нижнем Тагиле выделены деньги на капремонт детского сада №20

Ремонт яслей №20 продолжится в Нижнем Тагиле

29 ноября 2023, 11:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле выделены деньги на капремонт детского сада №20

83,2 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле для завершения ремонта в детском саду №20 с ясельными группами объединения «Солнышко». Работы необходимо окончить до 11 ноября 2024 года.

Работы подрядная организация будет проводить поэтапно. В здании на улице Карла Маркса, 58 необходимо оборудовать системы водоснабжения и канализации, электроснабжение, отопление, вентиляцию и кондиционирование. В детском саду появятся новая пожарная сигнализация, в дошкольном учреждении обеспечат доступ для инвалидов.

Также в смету входит и благоустройство территории. Согласно документации на улице появятся навесы, детские столики и скамейки, машинки с горкой, игровые модули, песочницы, а также другие малые архитектурные формы.

Отмечается, что работы по контракту необходимо выполнять непрерывно. Гарантия на них составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 декабря 2023 года.

Напомним, капремонт детсада №20 был начат в Нижнем Тагиле летом 2022 года. На первом этапе в старом здании строители заменили кровлю и подготовили объект к дальнейшей реконструкции.

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