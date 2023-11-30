Физрука из Екатеринбурга обвинили в избиении отца ученицы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Предполагаемое ЧП произошло днем 26 ноября, пишут «КП-Екатеринбург». Тогда физрук пришел в гости к своему знакомому в одну из квартир на улице Менделеева.
Они выпили, после чего физрук пошел домой. Друг решил проводить его. По дороге они поссорились и подрались. В бою победил спортсмен. У пострадавшего диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
Прямо с улицы его госпитализировали в больницу №23. Отмечается, что пострадавший — отец одной из учениц физрука.
Ранее в трамвае в Екатеринбурге одна женщина ударила другую, находящуюся в положении, в живот. В результате ей пришлось вызывать скорую.