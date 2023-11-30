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Физрука из Екатеринбурга обвинили в избиении отца ученицы

Физрука из Екатеринбурга обвинили в избиении отца ученицы

30 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Физрука из Екатеринбурга обвинили в избиении отца ученицы

В Екатеринбурге учителя физкультуры и обладателя черного пояса по джиу-джитсу заподозрили в избиении 42-летнего отца одной из учениц.

Предполагаемое ЧП произошло днем 26 ноября, пишут «КП-Екатеринбург». Тогда физрук пришел в гости к своему знакомому в одну из квартир на улице Менделеева.

Они выпили, после чего физрук пошел домой. Друг решил проводить его. По дороге они поссорились и подрались. В бою победил спортсмен. У пострадавшего диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Прямо с улицы его госпитализировали в больницу №23. Отмечается, что пострадавший — отец одной из учениц физрука.

Ранее в трамвае в Екатеринбурге одна женщина ударила другую, находящуюся в положении, в живот. В результате ей пришлось вызывать скорую.

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#Избиение#Криминал#Ссора#Пьянство#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Физрук
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