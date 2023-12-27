После нападения на «Россельхозбанк» в Екатеринбурге проверяют ранее судимых

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
26 декабря текущего года произошла попытка вооруженного ограбления отделения «Россельхозбанка» в Екатеринбурге.
Сотрудники банка провели оперативные действия по инструкции и нажали кнопку тревоги, с помощью которой вызвали службу безопасности. Несостоявшийся преступник покинул банк, впоследствии в отделение приехали сотрудники правоохранительных органов.
По словам сотрудников банка, никому не был причинен вред. Сейчас отделение функционирует в стандартном режиме.
Известно, что преступник вошел в банк с оружием в руках и потребовал деньги у кассира, но работница банка сразу же нажала тревожную кнопку. Теперь полиция ищет преступника и всех ранее судимых лиц, которые могут подходить под описание неудавшегося грабителя.
Ранее сообщалось, как два подростка украли из магазина в Екатеринбурге коньяк.