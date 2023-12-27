После нападения на «Россельхозбанк» в Екатеринбурге проверяют ранее судимых

Известно, что преступник вошел в банк с оружием в руках и потребовал деньги у кассира, но работница банка сразу же нажала тревожную кнопку. Теперь полиция ищет преступника и всех ранее судимых лиц, которые могут подходить под описание неудавшегося грабителя.