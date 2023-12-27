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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

После нападения на «Россельхозбанк» в Екатеринбурге проверяют ранее судимых

После нападения на «Россельхозбанк» в Екатеринбурге проверяют ранее судимых

27 декабря 2023, 09:39
Фото: Midjourney
В связи с нападением на отделение «Россельхозбанка» в Екатеринбурге проверяют всех ранее судимых лиц.

26 декабря текущего года произошла попытка вооруженного ограбления отделения «Россельхозбанка» в Екатеринбурге.

Сотрудники банка провели оперативные действия по инструкции и нажали кнопку тревоги, с помощью которой вызвали службу безопасности. Несостоявшийся преступник покинул банк, впоследствии в отделение приехали сотрудники правоохранительных органов.
По словам сотрудников банка, никому не был причинен вред. Сейчас отделение функционирует в стандартном режиме.

Известно, что преступник вошел в банк с оружием в руках и потребовал деньги у кассира, но работница банка сразу же нажала тревожную кнопку. Теперь полиция ищет преступника и всех ранее судимых лиц, которые могут подходить под описание неудавшегося грабителя.

Ранее сообщалось, как два подростка украли из магазина в Екатеринбурге коньяк.

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#Банк#Ограбление#Грабеж#Ограбление банка#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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