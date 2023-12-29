Гигантские светящиеся шары появились в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Диаметр шара около часовни святой Екатерины составляет пять метров. Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с предстоящими праздниками.
Деревья рядом с шаром украшены гирляндами. Об этом рассказали в фонде святой Екатерины.
Еще один большой новогодний шар появился у храмов Большой Златоуст и Иннокентия Московского. Замечена подобная композиция была и в парке Энгельса.
Отмечается, что Фонд святой Екатерины ежегодно занимается украшением города перед Новым годом.
Ранее сообщалось, что «Тающие сосульки» украсили каток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле.