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В Екатеринбурге рядом с храмами появились светящиеся шары

Гигантские светящиеся шары появились в Екатеринбурге

29 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге рядом с храмами появились светящиеся шары

Большие светящиеся шары появились около храмов в Екатеринбурге. Свыше 50 тысяч светодиодов засияли около часовни святой Екатерины.

Диаметр шара около часовни святой Екатерины составляет пять метров. Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с предстоящими праздниками.

Деревья рядом с шаром украшены гирляндами. Об этом рассказали в фонде святой Екатерины.

Еще один большой новогодний шар появился у храмов Большой Златоуст и Иннокентия Московского. Замечена подобная композиция была и в парке Энгельса.

Отмечается, что Фонд святой Екатерины ежегодно занимается украшением города перед Новым годом.

Ранее сообщалось, что «Тающие сосульки» украсили каток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле.

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