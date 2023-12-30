На вокзале Екатеринбурга столпилась огромная очередь из пассажиров

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Накануне видео с толпой людей было опубликовано в telegram-канале «Свет Екатеринбург». На записи, предоставленной подписчиком, люди стоят в длинной очереди на улице, чтобы пройти досмотр и попасть в здание вокзала.
В связи с этим Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку и организовала надзорные мероприятия. Мониторить ситуацию будут в выходные и праздничные дни, сообщили в ведомстве.
Напомним, на автовокзале в Нижнем Тагиле уменьшился пассажиропоток. В связи с этим в здании досмотр людей стал необязательным. Кроме того, на автовокзале установлены видеокамеры. Если фиксируются какие-либо нарушения, то вызываются сотрудники правоохранительных органов. Летом пассажиропоток снизился с четырех до 2,5 тысячи человек в сутки. Прогнозируется, что зимой он станет еще меньше.