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Прокуратура организовала проверку из-за огромной очереди на ж/д вокзале

На вокзале Екатеринбурга столпилась огромная очередь из пассажиров

30 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI

Прокуратура организовала проверку из-за огромной очереди на ж/д вокзале

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за длинной очереди, которая столпилась на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге вечером 29 декабря.

Накануне видео с толпой людей было опубликовано в telegram-канале «Свет Екатеринбург». На записи, предоставленной подписчиком, люди стоят в длинной очереди на улице, чтобы пройти досмотр и попасть в здание вокзала.

В связи с этим Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку и организовала надзорные мероприятия. Мониторить ситуацию будут в выходные и праздничные дни, сообщили в ведомстве.

Напомним, на автовокзале в Нижнем Тагиле уменьшился пассажиропоток. В связи с этим в здании досмотр людей стал необязательным. Кроме того, на автовокзале установлены видеокамеры. Если фиксируются какие-либо нарушения, то вызываются сотрудники правоохранительных органов. Летом пассажиропоток снизился с четырех до 2,5 тысячи человек в сутки. Прогнозируется, что зимой он станет еще меньше.

Давка и очереди: обозленные пассажиры не могут уехать в Екатеринбурге
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#Транспорт#Проверка#Прокуратура#Очередь#Вокзал#Екатеринбург#Евгения Сафина
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