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Водитель автобуса в Екатеринбурге хотел обогнать коллегу и проехал по тротуару

Водитель автобуса в Екатеринбурге проехал по тротуару, чтобы обогнать другой автобус

16 января 2024, 11:37
Фото: Е1

Водитель автобуса в Екатеринбурге хотел обогнать коллегу и проехал по тротуару

Водитель автобуса ПАЗ в Екатеринбурге, чтобы обогнать другой автобус, проехал по тротуару. Инцидент произошел возле Северного автовокзала.

Водитель захотел первым подъехать к остановке, однако ему помешал автобус, который в этот момент стоял перед ним. Тогда он заехал на тротуар, где шли прохожие, и проехал по нему как по проезжей части, пишет Е1.

Видео: Е1

Напомним, сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге выписали штраф 500 рублей 21-летнему местному жителю, который, будучи за рулем иномарки Subaru, проехал по тротуару на Сибирском тракте.

По словам молодого человека, он опаздывал по своим делам, а на тротуар заехал, чтобы обойти автомобильную пробку на проезжей части.

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