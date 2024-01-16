Водитель автобуса в Екатеринбурге проехал по тротуару, чтобы обогнать другой автобус

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Водитель захотел первым подъехать к остановке, однако ему помешал автобус, который в этот момент стоял перед ним. Тогда он заехал на тротуар, где шли прохожие, и проехал по нему как по проезжей части, пишет Е1.
Напомним, сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге выписали штраф 500 рублей 21-летнему местному жителю, который, будучи за рулем иномарки Subaru, проехал по тротуару на Сибирском тракте.
По словам молодого человека, он опаздывал по своим делам, а на тротуар заехал, чтобы обойти автомобильную пробку на проезжей части.