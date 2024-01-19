Прокуратура заставит «Гортранс» Екатеринбурга заплатить долги

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Сумма долга компании составила более 500 миллионов, по данным прокуратуры.
Оказалось, что у перевозчика множество долгов по оплате поставщикам топлива и энергосберегающих ресурсов. Кроме того, есть задолженности предпринимателям и налоговой.
В результате обнаруженных долгов, счета предприятия арестованы, что может затруднить осуществление услуг.
Вместе с тем администрация Екатеринбурга недавно предоставила компании субсидии в размере более 300 млн, которые были использованы на погашение долгов.
Ранее сообщалось, кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой.