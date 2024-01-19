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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Екатеринбурге прокуратура нашла у «Гортранса» задолженность свыше 500 млн

Прокуратура заставит «Гортранс» Екатеринбурга заплатить долги

19 января 2024, 11:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге прокуратура нашла у «Гортранса» задолженность свыше 500 млн

После проведения проверки прокуратурой, у екатеринбургского предприятия «Гортранс» выявили задолженность.

Сумма долга компании составила более 500 миллионов, по данным прокуратуры.

Оказалось, что у перевозчика множество долгов по оплате поставщикам топлива и энергосберегающих ресурсов. Кроме того, есть задолженности предпринимателям и налоговой.

В результате обнаруженных долгов, счета предприятия арестованы, что может затруднить осуществление услуг.

Вместе с тем администрация Екатеринбурга недавно предоставила компании субсидии в размере более 300 млн, которые были использованы на погашение долгов.

Ранее сообщалось, кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой.

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