В Свердловской области появилось более 3 млн кв. метров жилья

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
А за прошедшие десять лет показатель ввода жилья составил порядка 29 млн квадратных метров, отметил замгубернатора региона Сергей Швиндт на форуме «Россия».
Кроме того, область входит в число десяти регионов по строительству жилых домов в РФ.
Ранее глава региона направил около 3 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот в этом году. Жильем обеспечат 800 свердловчан.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле запланировано строительство школы. Оно будет возведено на Гальянке. На эти цели израсходуют порядка 2,5 миллиардов рублей.
Также ранее сообщалось, что на одном из пустырей района Вагонки в Нижнем Тагиле построят жилье. Для этих целей будет предоставлено три участка для возведения высоток. Строительством займется ООО «УралНедра». Земельный участок расположен на между улицами Алтайская и Бобкова. Ранее здесь была заправка, которую снесли.