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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

3,2 млн кв. метров жилья построили за год в Свердловской области

В Свердловской области появилось более 3 млн кв. метров жилья

22 января 2024, 07:07
Фото: 1MI

3,2 млн кв. метров жилья построили за год в Свердловской области

3,2 млн кв. м жилья возвели в Свердловской области за минувший год. Регион ежегодно демонстрирует рекордные объемы строительства.

А за прошедшие десять лет показатель ввода жилья составил порядка 29 млн квадратных метров, отметил замгубернатора региона Сергей Швиндт на форуме «Россия».

Кроме того, область входит в число десяти регионов по строительству жилых домов в РФ.

Ранее глава региона направил около 3 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот в этом году. Жильем обеспечат 800 свердловчан.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле запланировано строительство школы. Оно будет возведено на Гальянке. На эти цели израсходуют порядка 2,5 миллиардов рублей.

Также ранее сообщалось, что на одном из пустырей района Вагонки в Нижнем Тагиле построят жилье. Для этих целей будет предоставлено три участка для возведения высоток. Строительством займется ООО «УралНедра». Земельный участок расположен на между улицами Алтайская и Бобкова. Ранее здесь была заправка, которую снесли.

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#Общество#Свердловская область#Жилье#Дети-сироты#Евгений Куйвашев#Квартиры#Новые квартиры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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