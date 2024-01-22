В Свердловской области появилось более 3 млн кв. метров жилья

Также ранее сообщалось, что на одном из пустырей района Вагонки в Нижнем Тагиле построят жилье. Для этих целей будет предоставлено три участка для возведения высоток. Строительством займется ООО «УралНедра». Земельный участок расположен на между улицами Алтайская и Бобкова. Ранее здесь была заправка, которую снесли.