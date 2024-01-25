В Екатеринбурге сносят старинное здание. Проверяет прокуратура законность действий

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Целью прокурорской проверки является выяснение обстоятельств сноса здания на улице Чернышевского. В частности, сотрудники прокуратуры будут выяснять, совершают ли все действия в соответствии с действующим законодательством.
Предполагается, что неизвестные совершили работы по сносу здания с согласия владельца участка.
Снос особняка начался ночью с 23 на 24 января, что вызвало возмущение общественников «Том Сойер Фест», которые реставрировали здание несколько лет назад.
Администрация города заявляет, что они не были уведомлены о сносе дома.