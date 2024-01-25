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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Прокуратура начала проверку из-за сноса известного особняка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сносят старинное здание. Проверяет прокуратура законность действий

25 января 2024, 16:44
Фото: 1MI

Прокуратура начала проверку из-за сноса известного особняка в Екатеринбурге

Прокуратура проводит проверку по поводу сноса исторического дома в городе Екатеринбурге.

Целью прокурорской проверки является выяснение обстоятельств сноса здания на улице Чернышевского. В частности, сотрудники прокуратуры будут выяснять, совершают ли все действия в соответствии с действующим законодательством.

Предполагается, что неизвестные совершили работы по сносу здания с согласия владельца участка.

Снос особняка начался ночью с 23 на 24 января, что вызвало возмущение общественников «Том Сойер Фест», которые реставрировали здание несколько лет назад.

Администрация города заявляет, что они не были уведомлены о сносе дома.

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#Общество#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Дом#Екатеринбург#Инцидент#Снос дома#Камилла Булгакова
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