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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В Лесном загорелся частный дом

«Воды не было в машинах»: в Лесном горел частный дом

19 февраля 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney

В Лесном загорелся частный дом

В Лесном горел частный дом. По словам очевидцев, в пожарных машинах не было воды. Поэтому спасатели приезжали заправить воду и просто не смогли найти, где находится гидрант.

Дело в том, что территория была засыпана снегом. В результате каждый сотрудник МЧС лично, находясь по пояс в снегу, ходил искал с ломом пожарный гидрант.

Все было безуспешно, так как кучи снега счистили именно туда, где был пожарный гидрант, — рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в деревне Артинского ГО сгорела баня. Из-за возгорания у бани пострадали потолок, крыша и стены. Тушили пламя пятеро сотрудников МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. Никто из людей не пострадал.

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#Происшествия#Пожар#Вода#Очевидцы#Гидрант#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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