«Воды не было в машинах»: в Лесном горел частный дом

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Дело в том, что территория была засыпана снегом. В результате каждый сотрудник МЧС лично, находясь по пояс в снегу, ходил искал с ломом пожарный гидрант.
Все было безуспешно, так как кучи снега счистили именно туда, где был пожарный гидрант, — рассказали очевидцы.
Ранее сообщалось, что в деревне Артинского ГО сгорела баня. Из-за возгорания у бани пострадали потолок, крыша и стены. Тушили пламя пятеро сотрудников МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. Никто из людей не пострадал.